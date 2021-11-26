بث مباشر.. انطلاق حلقة جديدة من كلام فى السياسة لـ أحمد الطاهرى

جدة - نرمين السيد - ويفتح الطاهرى فى برنامج كلام فى السياسة ملف التعليم فى مصر بحضور نخبة من العلماء والمسئولين. برنامج "كلام فى السياسة" يذاع أسبوعيًا على قناة "إكسترا نيوز" فى تمام الساعة العاشرة من مساء الجمعة ولمدة ساعتين.

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