عاجل. قرارات جديدة للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عصر اليوم، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذى أطلق عليه "أوميكرون"، واعتبرت هذا المتحور من الضرورى أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.





وأشار سعد، إلى أن هناك عددا من الدول المستهدفة بقائمة من الإجراءات، وتتضمن تلك الدول: جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوى، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتينى، ومن المقرر للقادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات غير المباشرة "ترانزيت"، ويمثل قدومهم إلى مطار القاهرة "ترانزيت"، فى طريقهم إلى دول اخرى، وسيتم إجراء اختبار فحص الحامض النووى السريع، وحال ظهور أى حالة إيجابية تمنع من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، بينما للقادمين من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر "ترانزيت" وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية، فسيتم عمل اختبار فحص الحامض النووى السريع، وحال إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتى منزلى لمدة 7 أيام، ويتم عمل اختبار pcr فى نهاية مدة الحجر، كما يستمر متابعته لمدة سبعة أيام أخرى عن طريق فريق الحجر الصحى حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس. وأضاف: "ستخطر خطوط ومكاتب الطيران بالإجراءات، وخصوصا ما يتعلق بضرورة توقيع الراكب على قبول إجراءات الحجر الذاتى قبل الركوب".

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