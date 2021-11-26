الطاهرى يفتح ملف أزمة الصف الرابع الابتدائى وتطوير التعليم فى مصر

جدة - نرمين السيد - وجه الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، خلال حلقة جديدة من برنامجه كلام فى السياسة، على فضائية إكسترا نيوز، تساؤلا عن كيفية تقييم منظومة التعليم فى مصر، كما فتح ملف أيضا ملف أزمة مناهج الصف الرابع الابتدائى.





وتساءل الطاهرى فى مستهل حلقة الليلة: "من المسئول عن التسرب من التعليم؟"، متمنيا أن يكون هناك إجابة لهذه الأسئلة لدى الخبراء والمسؤولين الذين يستضيفهم خلال الحلقة. واستعرض الطاهرى فى تقرير مصور، آراء بعض أولياء الأمور فى الشارع المصرى بعدد من المحافظات، عن الأزمات والمشاكل التى تواجه أبنائهم فى التعليم، ورأيهم فى منظومة تطوير التعليم.

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