صور.. افتتاح وحدة للغسيل الكلوى وتجهيز بنك الدم بمستشفى السلوم التخصصى

جدة - نرمين السيد - وأضافت أنه تم تجهيز بنك الدم بالمعمل ووحدة عناية مركزة بقوة 4 أسرة عناية مركزة مع توفير الطاقم الطبى من أخصائيين غسيل كلوى لخدمة المواطنين. يأتى ذلك فى إطار الحرص على توفير جميع الخدمات الطبية للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية.

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