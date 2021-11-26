/663138/الدلتا-للسكر-ترفع-مساهمتها-فى-الشركة-المتحدة-للعبوات-لتحديث-الآلات-والمعدات

رفعت شركة الدلتا للسكر، من مساهمتها فى الشركة المتحدة للعبوات لتحديث الآلات والمعدات بها بما يعود بالنفع على الشركات المساهمة فيها خلال السنوات القادمة، موضحة انه سيتم توزيع أرباح عام 2021 خلال شهر ديسمبر المقبل، ويأتي وفق تقرير شركة الدلتا للسكر الصادر عنها.

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وياتي ذلك ردا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالى للشركة فى 30 سبتمبر عام 2021 ، والذي تم انتقاد تضمن حساب استثمارات شركة الدلتا للسكر فى شركات مبلغ 17.63 مليون جنيه قيمة مساهمة فى رأس مال الشركة المتحدة فضلًا عن قيام الشركة بسداد نحو 2.46 مليون جنيه زيادة في رأس مال الشركة المستثمر فيها خلال عام 2018.

الدلتا للسكر ترفع مساهمتها فى الشركة المتحدة للعبوات لتحديث الآلات والمعدات

وذلك رغم أن الشركة مازالت لم تحصل على أى عائد من استثماراتها فى الشركة المذكورة منذ 31 ديسمبر عام 2013. وأضافت شركة الدلتا للسكر ، أنه جاري استلام المصادقات عن أرصدة الشركة عند بنوك الإمارات وكريدي أجريكول والإسكندرية والكويت الوطني والبالغ أرصدتهم نحو 15.7 مليون جنيه مدين، 394.5 مليون جنيه دائن، وبلغ إجمالي رصيد الشركة لدى البنوك بلغ نحو 155 مليون جنيه مدين، و1.761 مليار جنيه دائن (تسهيلات) تحملت عنها الشركة فواد مدينة بنحو 34.4 مليون جنيه.