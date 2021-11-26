/663155/فيوتشر-يسقط-أمام-طلائع-الجيش-بالدوري-الممتاز

انتهت أحداث مباراة فيوتشر وطلائع الجيش، بنتيجة هدف دون رد لصالح الطلائع، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

استمرت أحداث المباراة بين الطرفين بالشد والقوة، وتهديد مرمى الفريقين، في محاولة تسجيل هدف المباراة وإقتناص الثلاث نقاط.

ولكن كان فيوتشر الأكثر إستحواذ في المباراة، بالأخص في الجزء الثاني في اللقاء، وتنجح دفاعاته وخط الوسط من السيطرة على أحداث اللقاء.

سرق طلائع الجيش هدف الفوز واللقاء الوحيد في المباراة في الدقيقة السابعة والسبعون من عمر اللقاء، من خلال تمريرة رائعة من مصطفى الزناري وضعت محمد على الجويني في انفراد تام بالمرمى جهة اليسار فسدد الأخير كرة قوية سكنت يمين المرمى.

ويغيب مروان محسن وجنش عن قائمة الفريق للقاء الغد بسبب الإصابة التي تعرضوا لها خلال مباراة إنبي الماضية.

قائمة فيوتشر في المباراة:

حراسة المرمى: محمود حمدي ومحمد طارق

خط الظهر: سعد الدين سمير، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، جوزيف جوناثان، طارق طه.

خط الوسط: محمد فاروق، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، أحمد رفعت، عمر كمال عبد الواحد، أيمن الصفاقسي، مصطفى البدري، غنام محمد، عربي بدر، محمد رضا، عمر صلاح، أشرف مجدي، سافيولا، فارس طارق.

الهجوم: دايواسي تايلور

نتيجة مباراة فيوتشر وإنبي

حقق انبي الفوز على نادي فيوتشر اف سي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

قدم الفريقين مباراة قوية، والتي تعتبر من أقوى اللقاءات في بطولة الدوري، بجانب مباراة القمة، ولقاء الزمالك والإسماعيلي.

وافتتح جون أوكي إيبوكا لاعب فريق انبي التسجيل في المباراة في الدقيقة الـ 21 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

ورد فريق فيوتشر بهدف التعادل في الدقيقة الـ 55 من عمر المباراة، عن طريق أيمن الصفاقسي، من خلال مرور رائع من مصطفى البدري من مدافعي إنبي الذي أرسل تمريرة عرضية إلى محمد فاروق الذي قابلها من لمسة واحدة وأرسل كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء إلى أيمن الصفاقسي الذي سدد الكرة في المرمى الخالي.

وعاد جون أوكي إيبوكا بالهدف الثالث في المباراة، والثاني لفريق انبي ليؤكد على نتيجة الفوز، من خلال ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة.