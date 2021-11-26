/663156/سقوط-أحمد-ياسر-ريان-بسبب-صدمة-قوية-في-الرأس-بالدوري-التركي

تعرض الدولي المصري أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار لصفوف ألتاي سبور التركي، للإصابة خلال مباراة اليوم أمام باشاك شهير، في بطولة الدوري التركي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ألتقى الفريقان في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري التركي، حيث تعادلا سلبيًا.

وشارك أحمد ياسر ريان كبديل في الدقيقة 68، ولكنه تعرض للإصابة في الدقيقة 95 والتي أجبرته على الخروج وعدم استكمال المباراة.

وجاءت إصابة أحمد ياسر ريان جراء التحام هوائي قوي مع أحد لاعبي باشاك شهير، حيث عانى من إصابة قوية في الرأس وسقط على أرض الملعب قبل خروجه على نقالة.

أحمد ياسر ريان بكأس تركيا:

نجح الدولي المصري أحمد ياسر ريان لاعبي الأهلي السابق، والمعار لصفوف ألتاي سبور التركي، من تسجيل هدفين في بطولة كأس تركيا بالجولة الثالثة ليساهم في فوز فريقه بخماسية مقابل هدف.

وبهدفي أحمد ياسر ريان مع التاي سبور، يصل رصيد ريان مع فريقه إلى 4 أهداف، بعد تألق ومشاركة في أول ظهور له وتسجيل اول أهدافه بمرور خمسة دقائق.

خروج أحمد ياسر ريان من الأهلي

أكد أحمد ياسر ريان، لاعب ألتاي التركي، أن سعد سمير أول من أبلغه بالخروج من قائمة النادي الأهلي للموسم الجديد، وكان من المفترض أن يتحدث معي سامي قمصان أو سيد عبد الحفيظ.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" فريق سيراميكا كليوباترا تعاملوا معي بطريقة جيدة للغايه، والجميع كان مؤمن بي للغايه وأشكرهم على التعامل الجيد الموسم الماضي".

وواصل" عندما أبلغني سعيد سمير بالخروج من قائمة الفريق كان الموضوع به كرامتي وحرزنت للغايه، وكان لابد أن يبلغني المدير الفني أو أحد المسئولين".

وتابع" عندما أبعدني موسيماني من قائمة أحد المباريات علمت أنني لن أكون متواجد مع الفريق وقررت البحث عن عرض جديد، وخرجت لمدة 3 سنوات من أجل اللعب مع النادي الأهلي بشكل مستمر".

وواصل" أنا أتبهدلت إعارت كتيرة علشان أكون متواجد مع النادي الأهلي، وسعيد بدعم الجميع لي وكنت في بعض الأحيان لم أخوض التدريبات مع الفريق الأول وأكتفي بالجري خلف المرمى فقط بناء على طلب المدير الفني".

واختتم" أسعى للعودة للأهلي من جديد وأكون المهاجم الأساسي للفريق والأهم هو الظهور بشكل جيد أمام الجميع وتمثيل منتخب مصر".