انتخابات الأهلي.. عمر ربيع ياسين يغادر مقر النادي الأهلي باكياً

/663157/انتخابات-الأهلي-عمر-ربيع-ياسين-يغادر-مقر-النادي-الأهلي-باكيا

غادر عمر ربيع ياسين، المرشح على عضوية النادي الأهلي تحت السن مقر النادي، وذلك بعد افتراب حسم المقاعد للثنائي محمد الجارحي ومي عاطف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن عمر ربيع ياسين غادر مقر النادي الأهلي باكياً، وذلك بعد فرز عدد كبير من الصناديق وتواجد نسبة كبيرة للثنائي محمد الجارحي ومي عاطف.

وكان عمر ربيع ياسين يأمل بالنجاح والتواجد ضمن المجلس القادم، ولكنه لم يوفق هذه المرة أيضا، وذلك بعد تواجدة في الانتخابات الماضية.

قائمة محمود الخطيب الأبرز بعد فرز 50 % من صناديق انتخابات الأهلي

شهدت نسبة الأصوات الإنتخابية لمجلس إدارة النادي الأهلي الجديده، بعد فرز أكثر من نصف صناديق الإنتخابات، على تقدم قائمة محمود الخطيب.

وعاد خالد مرتجي امين الصندوق في قائمة محمود الخطيب، في التقدم في نسبة الأصوات بعد فرز أكثر من 50 % من نسبة صناديق الإنتخابات، على منافسة خالد الدرندلي.

وتقدم محمد الجارحي ومي عمر من قائمة الخطيب، في نسبة الأصوات على عمر ربيع ياسين، على مقاعد الضوية تحت السن.

فيما اكتسحت قائمة محمود الخطيب على نسبة التصويت بعد فرز أكثر من نصف الأصوات، في مقاعد العضوية فوق السن.

وتوقع الجميع أن يفوز محمود الخطيب بمنصب الرئاسة نظراً لما قدمه من إنجازات هو ومجلسة خلال الدورة الماضية.

وأغلق باب التصويت في انتخابات الأهلي منذ دقائق، بعد بدايته منذ السابعة صباحاً، في أجواء احتفالية بين اعضاء الجمعية العمومية.

كما جائت المؤشرات الأولية لاعداد المصوتين في انتخابات الأهلي تقترب من 21 الف صوت.

وغابت وفود النادي الأهلي في أول يوم من انطلاقة الإنتخابات، بالرغم من العمل من أمس، ليشهد اليوم الختامي، علي توافد معظم أعضاء النادي الأهلي، للإدلال بصوتهم في الإنتخابات، وحسم مجلس إدارة الأهلي للفترة القادمة.

تراجع خالد مرتجي

وكشف مصدر من داخل النادي الأهلي، عن تقدم خالد الدرندلي، على خالد مرتجي، في الأصوات حتى الأن في أول الصناديق.

ويدخل خالد مرتجي، انتخابات النادي الأهلي، في قائمة محمود الخطيب، على مركز أمانة الصندوق، وفي الجانب المقابل يدخل الدرندلي على نفس المركز فردي.