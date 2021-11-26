/663158/انتخابات-الأهلي-فرز-80-صندوق-من-إجمالي-170-وتفوق-كاسح-لقائمة-الخطيب

مازالت عمليات الفرز لانتخابات الأهلي مستمرة حتى الأن، وذلك بعد غلق باب التصويت في تمام الثامنة مساء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أنه تم فرز ما يقرب من 80 صندوق حتى الأن، من إجمالي 170 صندوق، مع إقتراب نجاح قائمة محمود الخطيب.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة أحمد عوض، عن النتيجة بعد الانتهاء من عمليات الفرز بالكامل.

قائمة محمود الخطيب الأبرز بعد فرز 50 % من صناديق انتخابات الأهلي

شهدت نسبة الأصوات الإنتخابية لمجلس إدارة النادي الأهلي الجديده، بعد فرز أكثر من نصف صناديق الإنتخابات، على تقدم قائمة محمود الخطيب.

وعاد خالد مرتجي امين الصندوق في قائمة محمود الخطيب، في التقدم في نسبة الأصوات بعد فرز أكثر من 50 % من نسبة صناديق الإنتخابات، على منافسة خالد الدرندلي.

وتقدم محمد الجارحي ومي عمر من قائمة الخطيب، في نسبة الأصوات على عمر ربيع ياسين، على مقاعد الضوية تحت السن.

فيما اكتسحت قائمة محمود الخطيب على نسبة التصويت بعد فرز أكثر من نصف الأصوات، في مقاعد العضوية فوق السن.

وتوقع الجميع أن يفوز محمود الخطيب بمنصب الرئاسة نظراً لما قدمه من إنجازات هو ومجلسة خلال الدورة الماضية.

وأغلق باب التصويت في انتخابات الأهلي منذ دقائق، بعد بدايته منذ السابعة صباحاً، في أجواء احتفالية بين اعضاء الجمعية العمومية.

كما جائت المؤشرات الأولية لاعداد المصوتين في انتخابات الأهلي تقترب من 21 الف صوت.

وغابت وفود النادي الأهلي في أول يوم من انطلاقة الإنتخابات، بالرغم من العمل من أمس، ليشهد اليوم الختامي، علي توافد معظم أعضاء النادي الأهلي، للإدلال بصوتهم في الإنتخابات، وحسم مجلس إدارة الأهلي للفترة القادمة.

تراجع خالد مرتجي

وكشف مصدر من داخل النادي الأهلي، عن تقدم خالد الدرندلي، على خالد مرتجي، في الأصوات حتى الأن في أول الصناديق.

ويدخل خالد مرتجي، انتخابات النادي الأهلي، في قائمة محمود الخطيب، على مركز أمانة الصندوق، وفي الجانب المقابل يدخل الدرندلي على نفس المركز فردي.