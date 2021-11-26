/663163/وزير-التموين-يشيد-بأداء-الهيئة-البرلمانية-لحزب-حماة-الوطن-والأعضاء-يثيرون-هموم-المواطن

التقت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، برئاسة النائب احمد بهاء شلبي، بالدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ، للتعرف علي استراتيجية الوزارة ومناقشة التحديات التي تواجهها، وسبل التغلب عليها، وعرض رؤية الحزب علي " المصيلحي"، فيما يتعلق بهموم المواطن في قضايا السلع التموينية وتحديات التوسع في التجارة الداخلية.

دوت الخليج

وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خلال اللقاء عن توجه الوزارة نحو التوسع في أنشطة التجارة الداخلية وإنشاء المناطق اللوجيستية، بما تتميز به من تقليل الاسعار علي المواطنين، والتنوع الكبير في السلع.

وأعرب المصيلحي، عن حرصه الشديد علي خدمة المواطنين وتوصيل الدعم الي مستحقيه بكل الصور، في إطار التوجيهات الرئاسية في هذا الصدد

وحول استراتيجية الوزارة فيما يخص التأمين علي عمال المخابز، قال المصيلحي، أن هناك تنسيقا كبيرا مع وزارة القوي العاملة في هذا الشأن، وبلغ الحصر النهائي للعمال في المخابز علي مستوي الجمهورية نحو 75 الف عامل.

وأشاد وزير التموين ، في نهاية اللقاء، بأداء الهيئة البرلمانية للحزب، وحرصها علي لقاء الوزراء والمسئولين للوقوف علي الأداء الحكومي، وأنه لأول مرة منذ توليه الوزارة يجد حزبا يطلب لقاء مع مسئول حكومي للاستماع اليه.

وأهدي الدكتور احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وزير التموين، درع التكريم، علي جهوده الملموسة منذ توليه الوزارة.