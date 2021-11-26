أستاذ مناهج: التعليم يطبق ثقافة التفكير ومن الطبيعى وجود مقاومة للتطوير

وخلال استضافته ببرنامج "كلام فى السياسة"، مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، على فضائية إكسترا نيوز، أوضح شحاتة: "الدولة مقبلة على بناء إنسان مصرى جديد لمجتمع مصرى جديد، إنسان مبدع، مفكر، يبدى رأيه، يفسر، يحترم الآخر، يحترم الشعوب"، مشيرا إلى أن كل هذا يحتاج لتطوير المناهج الدراسية، لافتا إلى أن التطوير يتم وفق معايير عالمية تطبق محليا.
وأضاف أن تحديث وتطوير التعليم فى مصر يطبق ثقافة التفكير بدلا من ثقافة التلقين، مشيرا إلى أن أولياء الأمور رفعوا شعار التعليم للامتحانات وليس للحياة.
وتابع أنه من الطبيعى أن يكون هناك مقاومة للتطوير الذى يتم حاليا، من المستفيدين من عدم تطوير التعليم، مثل جماعات الضغط الاجتماعى، والمعلم الخصوصى والكتاب الخارجى وسناتر الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن المواطنين فى أوروبا يشتكون من بساطة المناهج، لأنهم يريدون صناعة إنسان قادر على التفكير.
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