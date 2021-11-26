سفير مصر ببرلين: وسائل الإعلام الدولية أبدت اهتماما كبيرا باحتفالية الكباش

جدة - نرمين السيد - وأضاف خالد جلال، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة"، الذى يقدمه الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات على قناة "etc"مساء اليوم الجمعة- أن الاهتمام كان نابعا من قيمة العمل الذى تم سواء من جانب وزارة السياحة أو السفارات المصرية فى الخارج.
ولفت إلى أن إمكانية التواصل مع مسئولى السياحة فى مصر كانت متوافرة بشكل واضح، مؤكدا على أن المسؤولية "تقع علينا نحن كمُصدرى المنتج السياحى فى تعريفنا به وأن نوجد الطلب عليه"، وأشار إلى ضرورة تسويق السياحة الثقافية فى الخارج فى دول مثل ألمانيا.
وأكد أن هناك تعاونًا وثيقًا مع هيئة تنشيط السياحة فى مصر، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضية كان هناك تعاون وثيق مع وزارة السياحة فى كيفية تسويق المنتج السياحى.
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