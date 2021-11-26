مياه أسيوط تعلن انتهاء أزمة تسرب بقعة السولار القادمة من محطة شطورة

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء مهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم التعامل مع أزمة تسرب بقعة السولار القادمة من محطة شطورة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وتشغيل جميع المحطات بطاقتها، بعد الانتهاء من حالة التأهب وتأمين جميع المآخذ.





وأوضح اللواء مهندس هشام درة، أنه تم إصدار تعليمات لقطاع المعامل بالشركة بتشكيل لجان طوارئ من كيميائيين فى جميع محطات مياه الشرب الموجودة فى المحافظة، لمتابعة حالة البقعة وسحب العينات من مأخذ وطرود المحطات للاطمئنان على جودة المياه المنتجة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين. كما وجه بضرورة تسهيل أعمال لجان الطوارئ الأخرى والمشكلة من المسطحات المائية ومن مديرية الشؤون الصحية بأسيوط والتى قامت بالمرور على المأخذ وسحب عينات منها ومن طرود المحطات، والتى أثبتت أن المياه فى حالة جيدة ولا تأثير لبقعة السولار على حالة المياه سواء المنتجة أو الموجودة فى مأخذ المحطات المختلفة.

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