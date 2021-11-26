سفير مصر ببلجراد يطلع كبار دوائر السينما فى صربيا على جهود النهوض بالفن

جدة - نرمين السيد - نظم عمرو الجويلى سفير مصر فى بلجراد، غداء عمل حضره كبار المخرجين والنقاد السينمائيين ومديرى مركز الفيلم الصربى وأرشيف الفيلم اليوغوسلافى، بمناسبة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ43 يوم 26 نوفمبر الجارى.





شهد اللقاء الإعلان اتمام مذكرة التفاهم بين المركز القومى للسينما فى القاهرة ومركز الفيلم الصربى فى بلجراد، وتنظيم أسبوع الأفلام المصرية المترجمة إلى الصربية بأرشيف الفيلم اليوغوسلافى، ومشاركة الأفلام المصرية فى مهرجان بلجراد الدولى فى فبراير المقبل.

من جانبها، عبرت الناقدة السينمائية دوبرافكا لاكيتش، عن تقدير المشاركين والدوائر المعنية بالسينما الصربية لدعوة الجانب المصرى للمخرج إمير كوستورتسا لرئاسة لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة لأول مرة، معربةً عن امتنانها لدعوتها لإدارة الندوة الخاصة به فى المهرجان التى سيتحدث فيها عن فوزه بجائزة السعفة الذهبية فى مهرجان كان.

وأطلع سفير مصر فى بلجراد الحضور من كبار دوائر السينما فى صربيا بالجهود الحالية للنهوض بتلك الصناعة فى مصر مبرزًا ما شهده شهر نوفمبر الجارى من افتتاح للمبنى الجديد للمعهد العالى للسينما بأكاديمية الفنون والتى تعد الأولى من نوعها فى المنطقة العربية، وما تمت إضافته من النظم التكنولوجية المتطورة من جانب، والبدء فى أنشطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة من جانب آخر.

كما استعرض الجويلى ريادة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى كأول مهرجان دولى فى العالم العربى والذى تأسس عام 1976.