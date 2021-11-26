باحثة بالمركز المصرى للفكر: تطوير التعليم هدفه مواكبة التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - قالت هبة زين، الباحثة فى ملف التعليم بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تحديث وتطوير التعليم هدفه مواكبة التحول الرقمى والعولمة ومستجدات سوق العمل حيث التنافسية أصبحت عالمية، متسائلة: كيف "كيف سننافس فى سوق العمل إذا لم يستطع الشخص أن يفكر ويبدع أو يحل مشكلة؟".





وفى كلمتها خلال الجلسة الحوارية مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة"، على فضائية إكسترا نيوز، أوضحت هبة زين أن أن رؤية مصر فى تطوير التعليم قائمة على 3 أهداف رئيسية، هى: "إتاحة التعليم بدون تمييز بين المواقع الجغرافية، وتحسين جودة التعليم فى حد ذاته، وتحسين تنافسية التعليم". وأوضحت أنه يجب على وزارة التربية والتعليم توصيل أهداف التطوير لأولياء الأمور، مؤكدة أن استراتيجية تطوير التعليم فى حد ذاتها جيدة، لكن التطبيق على الأرض أثبت وجود بعض مواطن القصور، لأن أى عملية تغيير يواجهها مقاومة. ودعت هبة زين إلى وجود خطة لتسويق خطة تطوير التعليم خاصة أمام أولياء الأمور، مشيرة إلى ضرورة تقويم كافة عناصر المنظومة التعليمية.

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