مهرجان القاهرة يمنح كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة ومنى زكى تسلمه الجائزة

كرم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 النجم كريم عبد العزيز بمنحه جائزة فاتن حمامة، وقدمت الجائزة له النجمة منى زكى، ووجه كريم الشكر لوالده ووالدته وزوجته، مؤكدا أنه سعيد بتكريم مهرجان القاهرة العريق وأن اسم الجائزة يحمل اسم فاتن حمامة، وأن من تقدم الجائزة هي منى زكى، مضيفا: "محدش يقدر يقدمنى غير منى"، ووجه كريم الشكر للراحل وحيد حامد، والمخرج شريف عرفة.

وشهد الحفل تقديم الموسيقار هاني شنودة لأغنية حول السينما، غنتها الممثلة هند عبد الحليم، وقال شنودة إن أمنيته كانت الوقوف على مسرح الأوبرا، مؤكدا أنه سيظل يقدم فنه، وسيدخل في تقديم موسيقى الراب أيضا.

ويشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الإسبانى "المسابقة الرسمية"، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنطونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز، وتدور أحداثه حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

تقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).