محمد سراج لـ دوت الخليج يكشف كواليس نجاح قائمة الخطيب

/663165/محمد-سراج-لـ-تحيا-مصر-يكشف-كواليس-نجاح-قائمة-الخطيب

كشف محمد سراج لموقع دوت الخليج، عن أن القائمة الخاصة بمحمود الخطيب جميعهم حسموا مقاعدهم في الانتخابات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال محمد سراج لـ دوت الخليج “ الحمد لله قايمتنا نجحت بالكامل، شكراً لاعضاء الجمعية العمومية وأشكرهم على ثقتهم فينا”.

وبدأت المنافسة شرسة للغاية بتواجد تفوق كاسح لخالد الدرندلي، ولكن عاد مرتجي من جديد وبعد فرز أكثر من 100 صندوق وأكتساح كامل لقائمة محمود الخطيب.

وعلم موقع دوت الخليج أن أنصار خالد الدرندلي غادروا النادي الأهلي وذلك بعد فقدان الفوز بمنصب أمين الصندوق للدورة القادمة.

انتخابات الأهلي.. محمد الجارحي يحسم مقعده في العضوية تحت السن

أقترب محمد الجارحي من الفوز بشكل رسمي بعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن، وحسم الجارحي بشكل كبير مقعده بمجلس الإدارة.

وأقتربت قائمة الخطيب بالكامل أن تحسم الانتخابات لصالحها، وشهد منصب أمين الصندق منافسة شرسة بين خالد مرتجي وخالد الدرندلي، قبل أن يتفوق الأول في الأخير بعد تراجعه بالصناديق الأولى.

ويعد محمد الجارحي كادر مميز يعتمد عليه محمود الخطيب في مجلسه منذ الدوري الماضية، وكان تحدث الخطيب من قبل بأنه أعطى للجرحي بعض الملفات في السابق وادارها بشكل مميز.

وغابت وفود النادي الأهلي في أول يوم من انطلاقة الإنتخابات، بالرغم من العمل من أمس، ليشهد اليوم الختامي، علي توافد معظم أعضاء النادي الأهلي، للإدلال بصوتهم في الإنتخابات، وحسم مجلس إدارة الأهلي للفترة القادمة.

وتوقع الجميع أن يفوز محمود الخطيب بمنصب الرئاسة نظراً لما قدمه من إنجازات هو ومجلسة خلال الدورة الماضية.

وأغلق باب التصويت في انتخابات الأهلي منذ دقائق، بعد بدايته منذ السابعة صباحاً، في أجواء احتفالية بين اعضاء الجمعية العمومية.

كما جائت المؤشرات الأولية لاعداد المصوتين في انتخابات الأهلي تقترب من 21 الف صوت.

عماد متعب وحسام غالي

شهد انتخابات النادي الأعلي على تواجد عماد متعب نجم الأهلي السابق، داخل النادي من أجل الإدلاء بصوته في الإنتخابات.

وأعطى متعب صوته للخطيب وقائمته بالكامل، في إشاره منه بتدعيمه لرئيس الأهلي الحالي مشيراً أنه راضي عن فترته الماضية بالنادي الأهلي.

قائمة محمود الخطيب

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل النادي الأهلي بهذا الفوز، التربع على صدارة الدوري الممتاز، بالعلامة الكاملة في بطولة الدوري حتى الأن.

وجاء هدف أيمن أشرف بعد إهدار بدر بانون ضربة جزاء في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، ليضرب أشرف بالهدف الأول من خلال تمريرة رائعة من حسين الشحات وضعت أيمن أشرف في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.