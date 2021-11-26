دوت الخليج ينشر تشكيل مجلس إدارة الاهلي الجديد برئاسة محمود الخطيب

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ينشر موقع دوت الخليج قائمة مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد، الذي أعلن نجاحة في انتخابات النادي الأهلي 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح على مقعد الرئيس محمود الخطيب، والعمري فاروق نائباً له، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز خالد مرتجي بعد منافسة شرسة مع خالد الدرندلي.

ونجح على مقاعد العضوية فوق السن كلاً من: " محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين" وفي العضوية تحت السن "محمد الجارحي ومي عاطف"، لتنجح قائمة الخطيب بالكامل.

وكان يوجد منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدردنلي ولكن يحسمها الأول لصالحة لتنجح القائمة بالكامل.

ونستعرض قائمة الخطيب الفائزة:

الرئيس محمود الخطيب

نائب الرئيس العامري فاروق

أمين الصندوق خالد مرتجي

الاعضاء فوق السن:

محمد شوقي

طارق قنديل

محمد الدماطي

مهند مجدي

محمد الغزاوي

حسام غالي

محمد سراج الدين

الاعضاء تحت السن:

محمد الجارحي

مي عاطف

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.

وغابت وفود النادي الأهلي في أول يوم من انطلاقة الإنتخابات، بالرغم من العمل من أمس، ليشهد اليوم الختامي، علي توافد معظم أعضاء النادي الأهلي، للإدلال بصوتهم في الإنتخابات، وحسم مجلس إدارة الأهلي للفترة القادمة.

وتوقع الجميع أن يفوز محمود الخطيب بمنصب الرئاسة نظراً لما قدمه من إنجازات هو ومجلسة خلال الدورة الماضية.

وأغلق باب التصويت في انتخابات الأهلي منذ دقائق، بعد بدايته منذ السابعة صباحاً، في أجواء احتفالية بين اعضاء الجمعية العمومية.

كما جائت المؤشرات الأولية لاعداد المصوتين في انتخابات الأهلي تقترب من 21 الف صوت.

محمد سراج الدين

وقال محمد سراج لـ دوت الخليج “ الحمد لله قايمتنا نجحت بالكامل، شكراً لاعضاء الجمعية العمومية وأشكرهم على ثقتهم فينا”.

وبدأت المنافسة شرسة للغاية بتواجد تفوق كاسح لخالد الدرندلي، ولكن عاد مرتجي من جديد وبعد فرز أكثر من 100 صندوق وأكتساح كامل لقائمة محمود الخطيب.

وعلم موقع دوت الخليج أن أنصار خالد الدرندلي غادروا النادي الأهلي وذلك بعد فقدان الفوز بمنصب أمين الصندوق للدورة القادمة.