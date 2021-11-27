ضياء رشوان عن احتفالية الكباش: أكثر من 200 مراسل أجنبى كانوا فى قلب الحدث

جدة - نرمين السيد - وأضاف رشوان، خلال برنامج "مصر جديدة"، على قناة "etc" مساء اليوم الجمعة، أن هناك مئات من وسائل الإعلام فى جميع قارات العالم اهتمت بالحدث، وكان فى موقع الحدث أكثر من 200 مراسل أجنبى.

وعرض نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أسماء مجموعة من وسائل الإعلام سواء فى أوروبا وأمريكا وآسيا والتى تابعت الحفل، مؤكدًا أن وسائل الإعلام العربية تابعت الحدث أيَضا.