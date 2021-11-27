جدة - نرمين السيد - وأضاف رشوان، خلال برنامج "مصر جديدة"، على قناة "etc" مساء اليوم الجمعة، أن هناك مئات من وسائل الإعلام فى جميع قارات العالم اهتمت بالحدث، وكان فى موقع الحدث أكثر من 200 مراسل أجنبى.
وعرض نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أسماء مجموعة من وسائل الإعلام سواء فى أوروبا وأمريكا وآسيا والتى تابعت الحفل، مؤكدًا أن وسائل الإعلام العربية تابعت الحدث أيَضا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضياء رشوان عن احتفالية الكباش: أكثر من 200 مراسل أجنبى كانوا فى قلب الحدث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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