ضياء رشوان: احتفالية الكباش شىء يفخر به كل المصريين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف رشوان، خلال برنامج "مصر جديدة"، على قناة "etc" مساء اليوم الجمعة، أن الحفل شىء يفخر به كل المصريين، مؤكدًا أنه حصاد لتعاون كل أجهزة الدولة بإشراف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأوضح أن الحفل عمل جماعى رأينا تأثيره على الأهالى والسياح، لافتًا إلى أن الأقصر متحف العالم وكان من الضرورى نفض التراب من أجل تجديد المشهد.
وأشار إلى أن الحفل حضره 5 من محافظى الأقصر السابقين إضافة إلى محافظ الأقصر الحالى، كما أن الحفل يؤكد اهتمام الرئيس السيسى بالصعيد، لافتًا إلى أن الرئيس زار جميع محافظات الصعيد خلال 7 سنوات.
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