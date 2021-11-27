مصر تعزى روسيا فى ضحايا حادث المنجم

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، عن خالص التعازى والمواساة لجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة فى ضحايا الحادث الذى وقع فى منجم بمقاطعة كيموروفو الروسية، وأسفر عن عشرات الوفيات والجرحى.





كما تقدمت مصر بصادق التعازى لذوى الضحايا، مُعربة عن التمنيات بالشفاء العاجل لكافة المصابين. هذا، وتؤكد مصر على تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب روسيا الاتحادية فى هذا المُصاب الأليم.

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