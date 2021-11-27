إجراءات الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد «إنفوجراف»

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى قرارات اللجنة، لمواجهة متحور كورونا الجديد: يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أكدت متابعتها البيانات الأولية الواردة من جنوب إفريقيا بشأن التزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومدى ارتباط الارتفاع فى الحالات بوجود تحور فى الفيروس، كما تقوم اللجان العلمية والخبراء والباحثين بالوزارة والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية بدراسة جميع البيانات الأولية المتعلقة بهذا التحور.

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