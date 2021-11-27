مفتى الجمهورية : لا مانع شرعًا من الأذان الموحد وينبغى انتقاء أفضل الأصوات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة، ولا مانع شرعًا من تطبيق الأذان الموحد.





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