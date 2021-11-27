منسق اتحاد أمهات مصر : الطلاب تأثروا بعدم انتظام الدراسة فى جائحة كورونا

وأوضحت منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، خلال حوارها مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن أنشطة التوكاتسو تعتبر مبادرة رائعة من وزارة التربية والتعليم، للحفاظ على أخلاقيات الطلاب، مشيرا إلى أن تطبيقها فى المدارس الحكومية يعتبر طفرة كبيرة فى التعليم.
وشدد أميرة محمود إلى أن هناك يقولون إنه "لم يتم تدريبهم بشكل جيد"، مشيرة إلى أنه يجب عليهم أن يطوروا أنفسهم، لكى يؤدوا دورهم داخل الفصل، وهو ما سيعود بالنفع على الطلاب.
وعن منهج الصف الرابع الابتدائى، أكدت أميرة محمود: "بالعكس أنا شايفة منهج سنة رابعة ابتدائى حاجة كويسة جدا، لكن المخاوف اللى من أولياء الأمور سببها غيابهم عن المدارس الفترة الماضية، وشايفين إن المنهج مختلف، كمان التغيير بيبقى مخيف ليهم"، داعية إلى توفير فيديوهات تشرح لأولياء الأمور مزايا منهج الصف الرابع الابتدائى، حتى يستوعبوا أن تطوير التعليم مفيد لأبنائهم وليس مضر لهم.
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