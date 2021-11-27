وكيل نقابة المعلمين: طلاب الصف الرابع الابتدائى مؤهلين للمناهج الحالية

جدة - نرمين السيد - قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، إن طلاب الصف الرابع الابتدائى مؤهلين للمناهج الحالية المطورة، داعيا أولياء الأمور إلى عدم قياس قدرة استعابهم بأبنائهم، لأنه تم تأسيسهم على هذه المناهج منذ الصف الأول.





وأوضح شاهين فى الجلسة الحوارية مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة"، أن هناك عجزا كبيرا فى عدد المعلمين إضافة إلى زيادة الكثافة فى الفصول، مشيرا إلى أنه لم يتم إعداد المعلمين بالشكل المطلوب لعملية تطوير التعليم التى تجريها الدولة. وأضاف أن المعلم غير مؤهل لمواكبة التطوير، فضلا عن أن هناك عجزا فى المعلمين بنسبة تصل لأكثر من 250 ألف معلم، قائلا: "كنقابة معلمين بنطلع 50 ألف معلم على المعاش، ومفيش تعيينات جديدة لمواكبة المدارس الجديدة، ولا بد من تقليل كثافة الفصول، وزيادة عدد المعلمين المؤهلين".

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