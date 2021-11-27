فوز قائمة محمود الخطيب كاملة برئاسة النادى الأهلى

تشير النتائج الأولية فى انتخابات النادى الأهلى إلى فوز قائمة محمود الخطيب بالانتخابات المقامة حاليا بمقر النادى في الجزيرة لمدة 4 سنوات مقبلة، والإعلان الرسمي لفوز القائمة بعد قليل. وتاتى أعضاء المجلس كالتالى: محمود الخطيب رئيسا للنادي. العامرى فاروق على مقعد نائب الرئيس. على منصب أمانة الصندوق خالد مرتجي. وضمت العضوية فوق السن طارق قنديل ومحمد الدماطي ومهندي مجدي ومحمد سراج الدين ومحمد شوقي ومحمد الغزاوي وحسام غالي. أما العضوية تحت السن شملت محمد الجارحي ومي عاطف. وكان مصدر بالنادي الأهلي كشف أن المؤشرات الأولية في انتخابات القلعة الحمراء تؤكد أن هناك 22 ألف عضو جمعية عمومية أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المقامة حاليا بمقر النادي.

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