أفشة يحتفل بذكرى القاضية ممكن: مش هتكون النهاية وسنة حلوة ياجميل لجمهور الأهلي «صور»

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حرص محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، الاحتفال بذكرى الفوز بلقب دوري ابطال أفريقيا العام الماضي أمام الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر محمد مجدي أفشة عبر “انسجرام” قائلا “سنة كاملة فاتت على واحد من أغلى الأهلف في حياتي، للمرة الأولى وممكن الأخيرة اللي هحتفل فيها بذكرى الدف الجميل اللي حسم لقب غالي جدا للنادي الأكبر في افريقيا”.

وتابع “للمرة الأخيرة لأني مقتنع أنها جزء من التاريخ وأن القادم إن شاء الله لازم يكون افضل وأكثر وأن لاعيب الكورة بينهي مستقلبة أنه يعيش على ماضية”.

وزاد “اسم الشهرة القاضية، والقاضية بتيجي في النهاية وأنا بقولك إن شاء الله دي مش نهاية دي بداية لأحلام كبيرة وكثيرة، ونوفمبر وبعد خط النص بشوية أفريقيا يأهلي”.

واختتم “في ودنك ليلة 27 نوفمبر والكورة على وش رجلك والباقي أنتوا عارفينة، لكل جمهور الأهلي سنة حلوة ياجميل”.

انتخابات الأهلي.. محمد الجارحي يحسم مقعده في العضوية تحت السن

أقترب محمد الجارحي من الفوز بشكل رسمي بعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن، وحسم الجارحي بشكل كبير مقعده بمجلس الإدارة.

وأقتربت قائمة الخطيب بالكامل أن تحسم الانتخابات لصالحها، وشهد منصب أمين الصندق منافسة شرسة بين خالد مرتجي وخالد الدرندلي، قبل أن يتفوق الأول في الأخير بعد تراجعه بالصناديق الأولى.

ويعد محمد الجارحي كادر مميز يعتمد عليه محمود الخطيب في مجلسه منذ الدوري الماضية، وكان تحدث الخطيب من قبل بأنه أعطى للجرحي بعض الملفات في السابق وادارها بشكل مميز.

وغابت وفود النادي الأهلي في أول يوم من انطلاقة الإنتخابات، بالرغم من العمل من أمس، ليشهد اليوم الختامي، علي توافد معظم أعضاء النادي الأهلي، للإدلال بصوتهم في الإنتخابات، وحسم مجلس إدارة الأهلي للفترة القادمة.

وتوقع الجميع أن يفوز محمود الخطيب بمنصب الرئاسة نظراً لما قدمه من إنجازات هو ومجلسة خلال الدورة الماضية.

وأغلق باب التصويت في انتخابات الأهلي منذ دقائق، بعد بدايته منذ السابعة صباحاً، في أجواء احتفالية بين اعضاء الجمعية العمومية.

كما جائت المؤشرات الأولية لاعداد المصوتين في انتخابات الأهلي تقترب من 21 الف صوت.

عماد متعب وحسام غالي

شهد انتخابات النادي الأعلي على تواجد عماد متعب نجم الأهلي السابق، داخل النادي من أجل الإدلاء بصوته في الإنتخابات.

وأعطى متعب صوته للخطيب وقائمته بالكامل، في إشاره منه بتدعيمه لرئيس الأهلي الحالي مشيراً أنه راضي عن فترته الماضية بالنادي الأهلي.

قائمة محمود الخطيب

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.