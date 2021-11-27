/663170/الزمالك-يطلب-قطع-إعارة-أسامة-فيصل-مع-البنك-الأهلي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء طلب الزمالك بقطع الإعارة ليعود اللاعب في يناير للقلعة البيضاء، بعدما تألق اللاعب الشاب منذ بداية الدوري العام، وتم استدعائه لقائمة منتخب مصر المشاركة في منافسات كأس العرب.

وقُبل ذلك القرار من مسئولوا البنك الأهلي بالرفض، حيث قال أشرف نصار رئيس مجلس إدارة الفريق "فوجئنا بطلب رسمي من الزمالك خلال الساعات الماضية بقطع إعارة أسامة فيصل في يناير نتمسك باللاعب ومع احترامنا للزمالك فنرفض عودة أسامة الا بعد نهاية الموسم، كما ينص العقد".

تصريحات أمير مرتضى

قال أمير مرتضى في تصريحات صحفية: "تم الاستقرار على تعيين مدرب عام ومدرب مساعد بالجهاز المعاون لكارتيرون، كما تم اختيار الأسماء وسيتم طرحها على المدرب قبل إعلانها بشكل رسمي".

وأضاف: "هناك تقييم شامل لكل اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وقد يرحل من يُشكل عبئًا ماليًا على النادي، وذلك في حالة وجود بدائل مميزة قادرة على صناعة الفارق مع الفريق".

وأكمل: " لن نجدد لجميع اللاعبين، سنعمل على تقييمهم مرة أخرى لنقوم بالتجديد لمن يستحق فقط، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الزمالك".

تصريحات باتريس كارتيرون

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفريق بدأ يستعيد جزء من الثقة المفقودة بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وكان هناك إصرار على الفوز".

وأضاف كارتيرون أن الفريق كان يسعى لتسجيل هدف ثاني ولكن لم ينجح في ذلك رغم الفرص التي سنحت للزمالك على مدار الشوطين، موضحا أنه يعتمد على جميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات وعدم حصول اللاعبين على راحة كافية.

وأكد المدير الفني للزمالك أنه يحرص على تجهيز جميع اللاعبين للمشاركة في أي وقت، وأضاف أن أحمد فتوح لعب جناح أيسر وشارك فيها من قبل كما أن إسلام جابر وعبد الله جمعة يلعبان في أكثر من مركز، مضيفا أنه في حالة الخسارة سيتعرض للانتقادات، وفي حالة الفوز الجميع سيشيد به، وأضاف أن جوارديولا المدير الفني للسيتي يلعب بدون مهاجم ولا يتعرض للانتقادات.

وأضاف أن الفريق سيحصل على راحة الفترة المقبلة لمدة أسبوع قبل استئناف التدريبات لمباراتي الدوري في ديسمبر، خاصة وان جدول الدوري غريب.