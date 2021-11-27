رسمياً طارق سعيد رئيساً لنادي الترسانة بإكتساح

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حصد النائب طارق سعيد عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، مقعد مجلس إدارة نادي الترسانة، بفوز كاسح ومعه قائمته بالكامل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحصل النائب طارق سعيد علي 5834 صوت، في انتخابات نادي الترسانة، والتي جاءت امام منافسن اقويا في نادي الترسانة، وعلى رأسهم محمد سلام.

أسماء مجلس الترسانة الجديد :

رئيس مجلس إدارة طارق سعيد حسانين

نائب رئيس: عبد الرحمن وهبة

أمين صندوق : صلاح عبد الفتاح.

الأعضاء فوق السن : أحمد الوليد ، ومحمد طارق ،وثروت جميل، ومحمد الشاذلي ، وأحمد الخطيب، ومحمد امام.

تحت السن: أشرف، وعادل سليمان ، مصطفى خطاب، ومحمد أيمن.

انتخابات الترسانة

وشهدت انتخابات نادي الترسانة، ظهور إسماعيل يوسف وأيمن عبدالعزيز نجما نادي الزمالك داخل الخيمة الانتخابية، لدعم سيد يوسف المرشح على مقعد نائب رئيس النادي، وغادر لاعبا القلعة البيضاء السابقين النادي سريعا عقب مساندة شقيق تيجانا في الساعات الأولى من عملية التصويت.

وكان يتنافس سيد يوسف على مقعد نائب رئيس النادي، حيث يتواجد في قائمة محمد سلام، بينما ترشح أمامه راجح وهبة عن قائمة النائب طارق سعيد حساسين.

وكان يتنافس في انتخابات الترسانة على مقاعد العضوية 18 مرشحاً، على النحو التالي: ثروت جميل، رواش عبدالمعبود، محمد الشاذلي، عمر الأيوبي، محمد إمام، سحر الطويل، أحمد الوليد، محمد سالم، محمد طارق، عماد حمدي، غالية حسن، محمد جلال، أحمد عبدالستار، حسام الليثي، رجب عبد اللطيف، محمد أحمد، شريفة الكارم ومحمود عبد الحميد.