اشرف رشاد يهنئ النائب طارق حسانين لفوزه برئاسة نادي الترسانة..ويؤكد: كل الدعم لاستعادة أمجاد الشواكيش

/663172/اشرف-رشاد-يهنئ-النائب-طارق-حسانين-لفوزه-برئاسة-نادي-الترسانةويؤكد-كل-الدعم-لاستعادة-أمجاد-الشواكيش

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن ،الأمين العام،ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، للنائب طارق سعيد حسانين لفوزه برئاسة مجلس إدارة نادي الترسانة.

وأضاف ممثل الأغلبية، "خالص أمنياتنا وبالغ دعمنا لسيادته ولكل السادة أعضاء مجلس الإدارة، في استعادة أمجاد (الشواكيش)؛ أحد أهم وأعرق الأندية المصرية". وكان ممثل الأغلبية أشرف رشاد، تقدم بالتهنئة للنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، لفوزه برئاسة مركز شباب مدينة سوهاج.

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