/663173/النائب-طارق-حسانين-يفوز-برئاسة-نادي-الترسانة

فاز النائب طارق سعيد عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، برئاسة مجلس إدارة نادي الترسانة،باكتساح بقائمته بالكامل.

وحصل النائب طارق سعيد علي 5834 صوت، في انتخابات نادي الترسانة، والتي جاءت امام منافسن اقويا في نادي الترسانة، وعلى رأسهم محمد سلام. وجاء تشكيل مجلس الادارة كالتالي: رئيس مجلس إدارة طارق سعيد حسانين نائب رئيس: عبد الرحمن وهبة أمين صندوق : صلاح عبد الفتاح. الأعضاء فوق السن : أحمد الوليد ، ومحمد طارق ،وثروت جميل، ومحمد الشاذلي ، وأحمد الخطيب، ومحمد امام. تحت السن: أشرف، وعادل سليمان ، مصطفى خطاب، ومحمد أيمن.

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