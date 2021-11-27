/663175/عاجل-محمود-الخطيب-يفوز-برئاسة-النادي-الأهلي-للمرة-الثانية-على-التوالي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي خلال الفترة من 2021 وحتى 2025 بفوز محمود الخطيب باكتساح كامل على منافسة خالد سليمان أبو العلا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحصد محمود الخطيب عدد 19307 صوتا، مقابل 2820 صوتا لخالد سليمان أبو العلا.

وشهد النادي الأهلي اليوم الجمعة تواجد كثيف من أعضاء الجمعية العمومية من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد خلال الفترة من 2021 وحتى 2025.

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي أن أعداد الحضور اليوم كان 22454 عضواً، وكانت الأصوات الصحيحة 22000، بينما كانت الأصوات الباطلة 2820

وكان العامري فاروق العامري قد ضمن مقعد النائب بالحصول على 25% من أعداد الحاضرين للتصويت، وكانت المنافسة شرسة على منصب أمين الصندوق وفاز خالد مرتجي بهذا المنصب بصعوبة شديدة.

وتواجد عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي بفروع الشيخ زايد وأكتور ومدينة نصر، وكان هناك توفير عدد كبير من الأتوبيسات لنفل الأعضاء بسهولة شديدة بسبب التكدس الكبير داخل وخارج مقر النادي الأهلي.

نتائج مجلس إدارة الأهلي الجديد برئاسة الخطيب

ينشر موقع دوت الخليج قائمة مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد، الذي أعلن نجاحة في انتخابات النادي الأهلي 2021.

ونجح على مقعد الرئيس محمود الخطيب، والعمري فاروق نائباً له، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز خالد مرتجي بعد منافسة شرسة مع خالد الدرندلي.

ونجح على مقاعد العضوية فوق السن كلاً من: " محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين" وفي العضوية تحت السن "محمد الجارحي ومي عاطف"، لتنجح قائمة الخطيب بالكامل.

وكان يوجد منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدردنلي ولكن يحسمها الأول لصالحة لتنجح القائمة بالكامل.

ونستعرض معكم فرز الأصوات:

الرئيس محمود الخطيب حصد: 19304 نائب الرئيس العامري فاروق حصد: 19400 أمين الصندوق خالد مرتجي حصد:01424 الاعضاء فوق السن: محمد شوقي حصد:18ألف طارق قنديل حصد:18253 محمد الدماطي حصد: 19254 مهند مجدي حصد:17420 محمد الغزاوي حصد:18087 حسام غالي حصد:19225 محمد سراج الدين حصد:18540 الاعضاء تحت السن: محمد الجارحي حصد:15148 مي عاطف حصد:14200

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف