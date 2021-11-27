/663176/رسميا-العامري-فاروق-يفوز-بمنصب-نائب-رئيس-النادي-الأهلي-بالتزكية

حسم العامري فاروق، مقعد نائب رئيس النادي الأهلي لدورة جديدة بداية من 2021 وحتى 2025.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد العامري فاروق على منصب نائب الرئيس منفرداً ولم يتواجد أي مرشح أخر في هذا المنصب، وكان لابد ان يتم الحصول على 25% من أعداد الناخبين.

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي برئاسة المستشار أحمد عوض، بحصول العامري فاروق على 25% من أعداد المصوتين.

وتواجد عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي من فروع مدينة نصر والشيخ زايد وأكتوبر، وتم توفير عدد كبير من الأتوبيسات من أجل نقل الأعضاء بسلاسة شديدة.

عاجل: محمود الخطيب يفوز برئاسة النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي خلال الفترة من 2021 وحتى 2025 بفوز محمود الخطيب باكتساح كامل على منافسة خالد سليمان أبو العلا.

وحصد محمود الخطيب عدد 19307 صوتا، مقابل 2820 صوتا لخالد سليمان أبو العلا.

وشهد النادي الأهلي اليوم الجمعة تواجد كثيف من أعضاء الجمعية العمومية من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد خلال الفترة من 2021 وحتى 2025.

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي أن أعداد الحضور اليوم كان 22454 عضواً، وكانت الأصوات الصحيحة 22000، بينما كانت الأصوات الباطلة 2820

وكان العامري فاروق العامري قد ضمن مقعد النائب بالحصول على 25% من أعداد الحاضرين للتصويت، وكانت المنافسة شرسة على منصب أمين الصندوق وفاز خالد مرتجي بهذا المنصب بصعوبة شديدة.

وتواجد عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي بفروع الشيخ زايد وأكتور ومدينة نصر، وكان هناك توفير عدد كبير من الأتوبيسات لنفل الأعضاء بسهولة شديدة بسبب التكدس الكبير داخل وخارج مقر النادي الأهلي.

نتائج مجلس إدارة الأهلي الجديد برئاسة الخطيب

ينشر موقع دوت الخليج قائمة مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد، الذي أعلن نجاحة في انتخابات النادي الأهلي 2021.

ونجح على مقعد الرئيس محمود الخطيب، والعمري فاروق نائباً له، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز خالد مرتجي بعد منافسة شرسة مع خالد الدرندلي.

ونجح على مقاعد العضوية فوق السن كلاً من: " محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين" وفي العضوية تحت السن "محمد الجارحي ومي عاطف"، لتنجح قائمة الخطيب بالكامل.

وكان يوجد منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدردنلي ولكن يحسمها الأول لصالحة لتنجح القائمة بالكامل.