/663178/عاجل-خالد-مرتجي-يفوز-بمنصب-أمين-صندوق-النادي-الأهلي

حسم خالد مرتجي منصب أمين صندوق النادي الأهلي، خلال الدورة الجديدة من 2021 وحتى 2025.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن خالد مرتجي أن يحقق الفوز على خالد الدرندلي بعد المنافسة الشرسة على منصب أمين الصندوق، وكان الجميع ينتظر المرشح الفائز بهذا المنصب.

وحصل خالد مرتجي على عدد 14000 صوتاً، بينما حصد خالد الدرندلي على 7400 صوتاً.

وتواجد خالد الدرندلي في قائمة محمود الخطيب الدورة الماضية، وكان القرار تواجد مرتجي في هذه الدورة من أجل النهوض وتنفيذ الفكر العالمي خلال السنوات القادمة.

يذكر أن خالد الدرندلي كان قد تحدث من قبل خلال حوارات تليفزيونية عن وجود أزمات بين خالد مرتجي والعامري فاروق بسبب منصب نائب الرئيس.

نتائج مجلس إدارة الأهلي الجديد برئاسة محمود الخطيب

ينشر موقع دوت الخليج قائمة مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد، الذي أعلن نجاحة في انتخابات النادي الأهلي 2021.

ونجح على مقعد الرئيس محمود الخطيب، والعمري فاروق نائباً له، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز خالد مرتجي بعد منافسة شرسة مع خالد الدرندلي.

ونجح على مقاعد العضوية فوق السن كلاً من: " محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين" وفي العضوية تحت السن "محمد الجارحي ومي عاطف"، لتنجح قائمة الخطيب بالكامل.

وكان يوجد منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدردنلي ولكن يحسمها الأول لصالحة لتنجح القائمة بالكامل.

ونستعرض معكم فرز الأصوات:

الرئيس محمود الخطيب حصد: 19304

نائب الرئيس العامري فاروق حصد: 19400

أمين الصندوق خالد مرتجي حصد:01424

الاعضاء فوق السن:

محمد شوقي حصد:18ألف

طارق قنديل حصد:18253

محمد الدماطي حصد: 19254

مهند مجدي حصد:17420

محمد الغزاوي حصد:18087

حسام غالي حصد:19225

محمد سراج الدين حصد:18540

الاعضاء تحت السن:

محمد الجارحي حصد:15148

مي عاطف حصد:14200

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف