انتخابات الأهلي.. رسمياً محمد سراج الدين يحسم مقعده على العضوية فوق السن

/663180/انتخابات-الأهلي-رسميا-محمد-سراج-الدين-يحسم-مقعده-على-العضوية-فوق-السن

فاز محمد سراج الدين بعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، ضمن قائمة محمود الخطيب التي فازت جميع اعضائها بشكل رسمي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحصد سراج 18540 صوت ، حيث كان يعتمد محمود الخطيب على محمد سراج في أكثر من ملف خلال الدورة الماضية، مما أثبت كفائته، ليقرر الخطيب مرة أخرى ويعتمد عليه في الدورة الجديدة ليفوز الثنائي معاً مرة أخرى.

وحصل سراج بكالوريوس في هندسة الانشاءات، الجامعة الأمريكية في القاهرة 2010 كما حصل درجة الماچيستير في الإدارة الرياضية جامعة ريال مدريد بأسبانيا، موضوع الرسالة عن كيفية تطبيق وتعليم المناهج العلمية الرياضية بين ممارسي الرياضة كلاعبين ومدربين و إداريين في الأندية ومراكز الشباب المصرية 2016، وهو من مواليد 3 يونيو 1986.

ومن المناصب التي شغلها، مدرس مساعد بكلية هندسة إنشاءات الجامعة الأمريكية بالقاهرة، العضو المنتدب للشركة العربية للتنمية الصناعية.

نتائج الأصوات

نستعرض معكم فرز الأصوات:

الرئيس محمود الخطيب حصد: 19304

نائب الرئيس العامري فاروق حصد: 19400

أمين الصندوق خالد مرتجي حصد:01424

الاعضاء فوق السن: محمد شوقي حصد:18ألف

طارق قنديل حصد:18253

محمد الدماطي حصد: 19254

مهند مجدي حصد:17420

محمد الغزاوي حصد:18087

حسام غالي حصد:19225

محمد سراج الدين حصد:18540

الاعضاء تحت السن: محمد الجارحي حصد:15148

مي عاطف حصد:14200

القائمة

ونجح على مقعد الرئيس محمود الخطيب، والعمري فاروق نائباً له، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز خالد مرتجي بعد منافسة شرسة مع خالد الدرندلي.

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف

ونجح على مقاعد العضوية فوق السن كلاً من: " محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين" وفي العضوية تحت السن "محمد الجارحي ومي عاطف"، لتنجح قائمة الخطيب بالكامل.

وكان يوجد منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدردنلي ولكن يحسمها الأول لصالحة لتنجح القائمة بالكامل.