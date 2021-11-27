رسمياً: طارق قنديل يفوز بمنصب عضوية مجلس إدارة الأهلي فوق السن

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تمكن طارق قنديل من حجز مكانا أساسياً في مجلس إدارة النادي الأهلي القادم، برئاسة محمود الخطيب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونال طارق قنديل على عدد 18253 صوتاً وكان من ابرز الأعضاء خلال الفترة الماضية في مجلس محمود الخطيب، ونال ثقة أعضاء الجمعية العمومية خلال الدورة القادمة.

وتمكنت قائمة محمود الخطيب من التفوق بالكامل واكتساح جميع المناصب المتواجدة، وضمن خالد مرتجي منصب أمين الصندوق.

ونال محمد الجارحي ومي عاطف منصب العضوية تحت السن، وحسم خالد مرتجي منصب أمين الصندوق بالتفوق على خالد الدرندلي.

وتواجد عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي من جميع الفروع وبلغ عددهم 22 ألف عضو.

نتائج مجلس إدارة الأهلي الجديد برئاسة محمود الخطيب

ينشر موقع دوت الخليج قائمة مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد، الذي أعلن نجاحة في انتخابات النادي الأهلي 2021.

ونجح على مقعد الرئيس محمود الخطيب، والعمري فاروق نائباً له، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز خالد مرتجي بعد منافسة شرسة مع خالد الدرندلي.

ونجح على مقاعد العضوية فوق السن كلاً من: " محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين" وفي العضوية تحت السن "محمد الجارحي ومي عاطف"، لتنجح قائمة الخطيب بالكامل.

وكان يوجد منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدردنلي ولكن يحسمها الأول لصالحة لتنجح القائمة بالكامل.

ونستعرض معكم فرز الأصوات:

الرئيس محمود الخطيب حصد: 19304

نائب الرئيس العامري فاروق حصد: 19400

أمين الصندوق خالد مرتجي حصد:01424

الاعضاء فوق السن:

محمد شوقي حصد:18ألف

طارق قنديل حصد:18253

محمد الدماطي حصد: 19254

مهند مجدي حصد:17420

محمد الغزاوي حصد:18087

حسام غالي حصد:19225

محمد سراج الدين حصد:18540

الاعضاء تحت السن:

محمد الجارحي حصد:15148

مي عاطف حصد:14200

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف