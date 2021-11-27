/663182/خالد-مرتجي-يتجاهل-الدرندلي-بعد-الفوز-بمقعد-امين-الصندوق-بإنتخابات-الأهلي

كشف خالد مرتجي أمين الصندوق بمجلس إدارة النادي الأهلي الجديده، عن المنافسة التي كانت تشهدها انتخابات النادي في الساعات الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تصريحات خالد مرتجي

وقال: "بوعد جمهور الاهلي والجمعية العمومية بما يليق بالنادي والثقة".

وزاد: "الجمعية العمومية قدمت رسالة حب للخطيب، وتعرف أين مصلحة النادي فيما تختاره".

وواصل: "الجمعية العمومية تمثل أكثر من أربع ألاف صوت وليس 400 صوت".

وأشار: "برنامج قائمة الخطيب نجح في تحقيق ما يقارب من 95 % في الإنتخابات".

وأضاف: "استكماال برنامج عائلة الأهلي في كافة الجوانب بالنادي في الداخل والخارج".

وأردف: "خطة المجلس الوصول للقمة العالمية وليس في العربية في الفترة القادمة، ونحصد جميع البطولات في كافة الرياضات التي يشارك بها النادي".

ويمتنع خالد مرتجي عن الحديث عن منافسة خالد الدرندلي، ويشير إلى نتيجة الإنتخابات في الوقت الحالي.

وكانت انتخابات النادي الأهلي تشهد على منافسة قوية، على مقعد أمين الصندوق، بتواجد المرتجي في قائمة الخطيب، والدرندلي فردي.

ينشر موقع دوت الخليج قائمة مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد، الذي أعلن نجاحة في انتخابات النادي الأهلي 2021.

ونجح على مقعد الرئيس محمود الخطيب، والعمري فاروق نائباً له، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز خالد مرتجي بعد منافسة شرسة مع خالد الدرندلي.

ونجح على مقاعد العضوية فوق السن كلاً من: " محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين" وفي العضوية تحت السن "محمد الجارحي ومي عاطف"، لتنجح قائمة الخطيب بالكامل.

وكان يوجد منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدردنلي ولكن يحسمها الأول لصالحة لتنجح القائمة بالكامل.

ونستعرض معكم فرز الأصوات:

الرئيس محمود الخطيب حصد: 19304 نائب الرئيس العامري فاروق حصد: 19400 أمين الصندوق خالد مرتجي حصد:01424 الاعضاء فوق السن: محمد شوقي حصد:18ألف طارق قنديل حصد:18253 محمد الدماطي حصد: 19254 مهند مجدي حصد:17420 محمد الغزاوي حصد:18087 حسام غالي حصد:19225 محمد سراج الدين حصد:18540 الاعضاء تحت السن: محمد الجارحي حصد:15148 مي عاطف حصد:14200

قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف