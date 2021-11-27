انتخابات الأهلي.. رسمياً محمد الجارحي يفوز بأحد مقاعد العضوية فوق السن

/663183/انتخابات-الأهلي-رسميا-محمد-الجارحي-يفوز-بأحد-مقاعد-العضوية-فوق-السن

فاز محمد الجارحي بعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن، وحسم الجارحي أحد مقاعد العضوية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحصد محمد الجارحي 15148 صوت، وفاز جميع أفراد قائمة الخطيب الاعضاء فوق السن وتحت السن، وشهد منصب أمين الصندق منافسة شرسة بين خالد مرتجي وخالد الدرندلي، قبل أن يحسمها الأول لصالحة بعد تفوقة بالصناديق الأخيرة.

ويعد محمد الجارحي كادر مميز يعتمد عليه محمود الخطيب في مجلسه منذ الدوري الماضية، وكان تحدث الخطيب من قبل بأنه أعطى للجرحي بعض الملفات في السابق وادارها بشكل مميز.

وكان يوجد منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدردنلي ولكن يحسمها الأول لصالحة لتنجح القائمة بالكامل.

نتائج الأصوات

نستعرض معكم فرز الأصوات:

الرئيس محمود الخطيب حصد: 19304

نائب الرئيس العامري فاروق حصد: 19400

أمين الصندوق خالد مرتجي حصد:01424

الاعضاء فوق السن: محمد شوقي حصد:18ألف

طارق قنديل حصد:18253

محمد الدماطي حصد: 19254

مهند مجدي حصد:17420

محمد الغزاوي حصد:18087

حسام غالي حصد:19225

محمد سراج الدين حصد:18540

الاعضاء تحت السن:

محمد الجارحي حصد:15148

مي عاطف حصد:14200

القائمة

ونجح على مقعد الرئيس محمود الخطيب، والعمري فاروق نائباً له، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز خالد مرتجي بعد منافسة شرسة مع خالد الدرندلي.

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف

ونجح على مقاعد العضوية فوق السن كلاً من: " محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين" وفي العضوية تحت السن "محمد الجارحي ومي عاطف"، لتنجح قائمة الخطيب بالكامل.

وكان يوجد منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدردنلي ولكن يحسمها الأول لصالحة لتنجح القائمة بالكامل.