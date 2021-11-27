انتخابات الأهلي.. رسمياً محمد الدماطي يفوز بعضوية الأهلي فوق السن

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تواجد محمد الدماطي رجل الإعمال الشهير وخبير التغذية، في قائمة محمود الخطيب، على عضو مجلس الإدارة فوق السن، والتي جاءت بالفوز بإكتساح في انتخابات النادي الأهلي 2021/2025.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحصد الدماطي 19254، ليفوز بمقعد العضوية في مجلس إدارة النادي الأهلي، مع قائمته قائمة محمود الخطيب .

.تولى محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، فوق السن، العديد من المناصب في مختلف الأعمال والمناصب، وحاصل على العديد من الشاهدات من أبرز وأفضل التعليم بالعالم.

محمد الدماطي هو نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشئون التخطيط والمتابعة لشركة الصناعات الغذائية العربية" دومتي" منذ 2016 بـ مصر.

رئيس شعبة الألبان في "غرفة الصناعات الغذائية" منذ 2010، وعضو مجلس إدارة الشركة العربية، للتنميةالزراعية"، و"شركة تطوير"، وشريك مؤسس في كل من "الشركة العربية لصناعات الألبان القابضة"، وشركة نافونا القابضة".

شغل منصب نائب العضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" بين 2010، و2016، ومدير التخطيط والمتابعة للشركة ذاتها بين 2004 و 2010.

يملك 11 عاماً من الخبرة في قطاع الأغذية والمشروبات، وحاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال عام 2004 من "الجامعة الأمريكية بالقاهرة".

وكان يوجد منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدردنلي ولكن يحسمها الأول لصالحة لتنجح القائمة بالكامل.

ونستعرض معكم فرز الأصوات:

الرئيس محمود الخطيب حصد: 19304

نائب الرئيس العامري فاروق حصد: 19400

أمين الصندوق خالد مرتجي حصد:01424

الاعضاء فوق السن:

محمد شوقي حصد:18ألف

طارق قنديل حصد:18253

محمد الدماطي حصد: 19254

مهند مجدي حصد:17420

محمد الغزاوي حصد:18087

حسام غالي حصد:19225

محمد سراج الدين حصد:18540

الاعضاء تحت السن:

محمد الجارحي حصد:15148

مي عاطف حصد:14200

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف