رسمياً: مهند مجدي عضوا بمجلس إدارة النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي

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ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحصد مهند مجدي على 17420 صوتا، وجاء في المركز السابع في نتائج الأعضاء فوق السن.

وكان عدد الحضور للجمعية العمومية اليوم 22454 صوتا، وكانت أعداد الأصوات الصحيحة 22000 مقابل 454 صوتا باطلاً.

وحصلت قائمة محمود الخطيب على 19307 صوتا، مقابل 2820 لخالد سليمان.

خالد مرتجي يتجاهل الدرندلي بعد الفوز بمقعد امين الصندوق بإنتخابات الأهلي

كشف خالد مرتجي أمين الصندوق بمجلس إدارة النادي الأهلي الجديده، عن المنافسة التي كانت تشهدها انتخابات النادي في الساعات الماضية.

تصريحات خالد مرتجي

وقال: "بوعد جمهور الاهلي والجمعية العمومية بما يليق بالنادي والثقة".

وزاد: "الجمعية العمومية قدمت رسالة حب للخطيب، وتعرف أين مصلحة النادي فيما تختاره".

وواصل: "الجمعية العمومية تمثل أكثر من أربع ألاف صوت وليس 400 صوت".

وأشار: "برنامج قائمة الخطيب نجح في تحقيق ما يقارب من 95 % في الإنتخابات".

وأضاف: "استكماال برنامج عائلة الأهلي في كافة الجوانب بالنادي في الداخل والخارج".

وأردف: "خطة المجلس الوصول للقمة العالمية وليس في العربية في الفترة القادمة، ونحصد جميع البطولات في كافة الرياضات التي يشارك بها النادي".

ويمتنع خالد مرتجي عن الحديث عن منافسة خالد الدرندلي، ويشير إلى نتيجة الإنتخابات في الوقت الحالي.

وكانت انتخابات النادي الأهلي تشهد على منافسة قوية، على مقعد أمين الصندوق، بتواجد المرتجي في قائمة الخطيب، والدرندلي فردي.

ينشر موقع دوت الخليج قائمة مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد، الذي أعلن نجاحة في انتخابات النادي الأهلي 2021.

ونجح على مقعد الرئيس محمود الخطيب، والعمري فاروق نائباً له، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز خالد مرتجي بعد منافسة شرسة مع خالد الدرندلي.

ونجح على مقاعد العضوية فوق السن كلاً من: " محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين" وفي العضوية تحت السن "محمد الجارحي ومي عاطف"، لتنجح قائمة الخطيب بالكامل.

وكان يوجد منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدردنلي ولكن يحسمها الأول لصالحة لتنجح القائمة بالكامل.