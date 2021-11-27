انتخابات الأهلي.. رسمياً محمد شوقي يفوز بمقعد عضوية الأهلي

/663186/انتخابات-الأهلي-رسميا-محمد-شوقي-يفوز-بمقعد-عضوية-الأهلي

انضم الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، لقائمة الخطيب للمرة الأولى، ونستعرض في السطور التالية، تاريخ مشاركات الدكتور محمد شوقي داخل جدران النادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحصد محمد شوقي 18ألف صوت، و تولى رئاسة اللجنة الطبية في النادي الأهلي للمرة الأولى، عام 2000 حتى عام 2004.

وانضم الدكتور محمد شوقي، لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي ضمن قائمة حسن حمدي، رئيس النادي القلعة الحمراء السابق، في عام 2004 حتي عام 2009.

وعاد الدكتور محمد شوقي، لرئاسة اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، عام 2009، وابتعد خلال الفترة الرئاسية للمهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي السابق، وعاد مرة أخرى مع مجلس الكابتن محمود الخطيب حتى الآن.

تصريحات خالد مرتجي

وقال: "بوعد جمهور الاهلي والجمعية العمومية بما يليق بالنادي والثقة".

وزاد: "الجمعية العمومية قدمت رسالة حب للخطيب، وتعرف أين مصلحة النادي فيما تختاره".

وواصل: "الجمعية العمومية تمثل أكثر من أربع ألاف صوت وليس 400 صوت".

وأشار: "برنامج قائمة الخطيب نجح في تحقيق ما يقارب من 95 % في الإنتخابات".

وأضاف: "استكماال برنامج عائلة الأهلي في كافة الجوانب بالنادي في الداخل والخارج".

وأردف: "خطة المجلس الوصول للقمة العالمية وليس في العربية في الفترة القادمة، ونحصد جميع البطولات في كافة الرياضات التي يشارك بها النادي".

ويمتنع خالد مرتجي عن الحديث عن منافسة خالد الدرندلي، ويشير إلى نتيجة الإنتخابات في الوقت الحالي.

وكانت انتخابات النادي الأهلي تشهد على منافسة قوية، على مقعد أمين الصندوق، بتواجد المرتجي في قائمة الخطيب، والدرندلي فردي.

ينشر موقع دوت الخليج قائمة مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد، الذي أعلن نجاحة في انتخابات النادي الأهلي 2021.

ونجح على مقعد الرئيس محمود الخطيب، والعمري فاروق نائباً له، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز خالد مرتجي بعد منافسة شرسة مع خالد الدرندلي.

ونجح على مقاعد العضوية فوق السن كلاً من: " محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين" وفي العضوية تحت السن "محمد الجارحي ومي عاطف"، لتنجح قائمة الخطيب بالكامل.

وكان يوجد منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدردنلي ولكن يحسمها الأول لصالحة لتنجح القائمة بالكامل.