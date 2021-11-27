/663187/محمد-الغزاوي-يكتسح-نسبة-التصويت-علي-مقعد-العضوية-فوق-السن-في-انتخابات-الأهلي

نجح محمد الغزاوي من حصد مقعد في مجلس إدارة نادي الزمالك، بعضوية فوق السن، بعد حصد:18087، في انتخابات الاهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد محمد الغزاوي في قائمة محمود الخطيب، في عضوية مجلس الإدارة فوق السن.

وكان الغزاوي شغل منصب عضو مجلس الإدارة في وقت سابق في عهد حسن حمدي الرئيس الأسبق للأهلي.

واعتذر الغزاوي عن عدم خوضه سباق انتخابات الأهلي السابقة في عام 2017، ليعود الدكتور محمد الغزاوي لقائمة محمود الخطيب في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.

وشهد محمد الغزاوي على إشادة قوية من محمود الخطيب، قبل الإعلان في بالتواجد في قائمة الخطيب، بالرغم من غيابه من في اللجنة السابقة.

وغاب محمد الغزاوي عن انتخابات وقائمة محمود الخطيب، في 2017، والتي كان يتمنى فيه الخطيب بتواجده داخل القائمة السابقة.

نتائج الأصوات

نستعرض معكم فرز الأصوات:

الرئيس محمود الخطيب حصد: 19304

نائب الرئيس العامري فاروق حصد: 19400

أمين الصندوق خالد مرتجي حصد:01424

الاعضاء فوق السن: محمد شوقي حصد:18ألف

طارق قنديل حصد:18253

محمد الدماطي حصد: 19254

مهند مجدي حصد:17420

محمد الغزاوي حصد:18087

حسام غالي حصد:19225

محمد سراج الدين حصد:18540

الاعضاء تحت السن:

محمد الجارحي حصد:15148

مي عاطف حصد:14200

القائمة

ونجح على مقعد الرئيس محمود الخطيب، والعمري فاروق نائباً له، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز خالد مرتجي بعد منافسة شرسة مع خالد الدرندلي.

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف

ونجح على مقاعد العضوية فوق السن كلاً من: " محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين" وفي العضوية تحت السن "محمد الجارحي ومي عاطف"، لتنجح قائمة الخطيب بالكامل.

وكان يوجد منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدردنلي ولكن يحسمها الأول لصالحة لتنجح القائمة بالكامل.