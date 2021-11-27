/663177/انتخابات-الأهلي-حسام-غالي-يفوز-بعضوية-مجلس-الإدارة-لأول-مرة

فاز حسام غالي نجم الأهلي السابق، بعضوية مجلس الإدارة في أول مرة بتاريخة بعدما قرر خوض تجربة الانتخابات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحصد غالي 19225 صوت، ليحقق فوز كبير على منافسيه، وينتصر بجانب قائمته بشكل كامل، وكان ضم محمود الخطيب حسام غالي للقائمة الخاصة به، بعدما أعلن غالي في البداية نزوله بشكل فردي، قبل أن يعتذر على اتخاذه ذلك القرار.

ويعد حسام غالي أحد لاعبين الأهلي التاريخيين عبر تاريخه، وخاض أكثر من تجربة أحتراف صم عاد ليكون قائداً للفريق ويحقق معهم عدة بطولات أبرزها دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي والدوري المصري.

وكان عُين حسام غالي في شركة الأهلي لكرة القدم قبل أن يستقيل منها ليخوض تجربة الانتخابات.

نتائج الأصوات

نستعرض معكم فرز الأصوات:

الرئيس محمود الخطيب حصد: 19304

نائب الرئيس العامري فاروق حصد: 19400

أمين الصندوق خالد مرتجي حصد:01424

الاعضاء فوق السن: محمد شوقي حصد:18ألف

طارق قنديل حصد:18253

محمد الدماطي حصد: 19254

مهند مجدي حصد:17420

محمد الغزاوي حصد:18087

حسام غالي حصد:19225

محمد سراج الدين حصد:18540

الاعضاء تحت السن: محمد الجارحي حصد:15148

مي عاطف حصد:14200

القائمة

ونجح على مقعد الرئيس محمود الخطيب، والعمري فاروق نائباً له، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز خالد مرتجي بعد منافسة شرسة مع خالد الدرندلي.

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف

ونجح على مقاعد العضوية فوق السن كلاً من: " محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين" وفي العضوية تحت السن "محمد الجارحي ومي عاطف"، لتنجح قائمة الخطيب بالكامل.

وكان يوجد منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدردنلي ولكن يحسمها الأول لصالحة لتنجح القائمة بالكامل.