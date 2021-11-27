الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم السبت ودرجات الحرارة : القاهرة 29

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء.





كما يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية "5 ص : 7 ص" على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية . وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:- العظمى الصغرى القاهرة 29 18 الإسكندرية 27 17 وادى النطرون 28 15 طنطا 28 17 شبين الكوم 29 18 دمنهور 28 17 بلطيم 28 16 مطروح 28 15 السلوم 26 15 سيوة 29 11 بورسعيد 25 16 دمياط 25 15 الزقازيق 29 16 المنصورة 28 15 الإسماعيلية 28 16 السويس 28 13 العريش 26 15 رفح 26 15 رأس سدر 28 15 نخل 25 09 نويبع 24 16 طابا 23 16 كاترين 24 08 الطور 26 12 شرم الشيخ 28 19 الغردقة 29 20 مرسى علم 27 19 الفيوم 29 15 بنى سويف 29 14 المنيا 29 13 أسيوط 29 12 سوهاج 30 12 قنا 31 12 الأقصر 32 13 أسوان 32 14 إدفو 32 13 أبوسمبل 31 12 الوادى الجديد 31 11 شلاتين 27 17 أبو رماد 26 18 حلايب 25 18 رأس حدربة 25 19

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