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مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت مباريات هامة مواجهة ليفربول ضد ساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 

آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد الساعة الثانية والنصف ظهر على قناة beIN Sports 1 HD Premium  

ليفربول ضد ساوثهامبتون الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

كريستال بالاس ضد  أستون فيلا  الساعة الخامسة مساء beIN Sports 3 HD Premium 

نوريتش سيتي ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساء           

برايتون  ضد ليدز يونايتد  الساعة السابعة والنصف مساء beIN Sports 1 HD Premium  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس ضد سيلتا فيجو  الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

فالنسيا   رايو فاليكانو الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ريال مايوركا ضد خيتافي الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

فياريال  ضد  برشلونة الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium   

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي ضد فيورنتينا الساعة الرابعة عصرا                     

سامبدوريا ضد هيلاس فيرونا  الساعة الرابعة عصرا                

يوفنتوس  ضد أتلانتا  الساعة السابعة مساء              

فينيزيا  انتر ميلان  الساعة العاشرة إلا ربع                 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

جرويتر فورت ضد هوفنهايم  الساعة الرابعة والنصف عصرا           

بوخوم  ضد فرايبورج الساعة الرابعة والنصف عصرا             

كولن  ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الساعة الرابعة والنصف عصرا     

هيرتا برلين ضد أوجسبورج  الساعة الرابعة والنصف عصرا             

فولفسبورج  ضد بوروسيا دورتموند  الساعة الرابعة والنصف عصرا           

بايرن ميونخ ضد أرمينيا بيليفيلد  الساعة السابعة والنصف مساء                   

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل  ضد نانت الساعة السادسة مساء              

نيس ضد ميتز الساعة العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدورى السعودى

الباطن ضد الحزم الساعة في تمام الثانية ظهرا على قناة الرياضية السعودية      

الاتفاق ضد الفيصلي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة الرياضية السعودية

الاتحاد ضد الطائي في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية  

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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