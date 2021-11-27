/663188/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم السبت مباريات هامة مواجهة ليفربول ضد ساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد الساعة الثانية والنصف ظهر على قناة beIN Sports 1 HD Premium ليفربول ضد ساوثهامبتون الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium كريستال بالاس ضد أستون فيلا الساعة الخامسة مساء beIN Sports 3 HD Premium نوريتش سيتي ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساء برايتون ضد ليدز يونايتد الساعة السابعة والنصف مساء beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني ديبورتيفو ألافيس ضد سيلتا فيجو الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium فالنسيا رايو فاليكانو الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium ريال مايوركا ضد خيتافي الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium فياريال ضد برشلونة الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإيطالي إمبولي ضد فيورنتينا الساعة الرابعة عصرا سامبدوريا ضد هيلاس فيرونا الساعة الرابعة عصرا يوفنتوس ضد أتلانتا الساعة السابعة مساء فينيزيا انتر ميلان الساعة العاشرة إلا ربع مواعيد مباريات الدوري الألماني جرويتر فورت ضد هوفنهايم الساعة الرابعة والنصف عصرا بوخوم ضد فرايبورج الساعة الرابعة والنصف عصرا كولن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الساعة الرابعة والنصف عصرا هيرتا برلين ضد أوجسبورج الساعة الرابعة والنصف عصرا فولفسبورج ضد بوروسيا دورتموند الساعة الرابعة والنصف عصرا بايرن ميونخ ضد أرمينيا بيليفيلد الساعة السابعة والنصف مساء مواعيد مباريات الدوري الفرنسي ليل ضد نانت الساعة السادسة مساء نيس ضد ميتز الساعة العاشرة مساء مواعيد مباريات الدورى السعودى الباطن ضد الحزم الساعة في تمام الثانية ظهرا على قناة الرياضية السعودية الاتفاق ضد الفيصلي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة الرياضية السعودية الاتحاد ضد الطائي في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية

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