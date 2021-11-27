/663188/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت-والقنوات-الناقلة
تقام اليوم السبت مباريات هامة مواجهة ليفربول ضد ساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد الساعة الثانية والنصف ظهر على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ليفربول ضد ساوثهامبتون الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
كريستال بالاس ضد أستون فيلا الساعة الخامسة مساء beIN Sports 3 HD Premium
نوريتش سيتي ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساء
برايتون ضد ليدز يونايتد الساعة السابعة والنصف مساء beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس ضد سيلتا فيجو الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
فالنسيا رايو فاليكانو الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ريال مايوركا ضد خيتافي الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
فياريال ضد برشلونة الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
إمبولي ضد فيورنتينا الساعة الرابعة عصرا
سامبدوريا ضد هيلاس فيرونا الساعة الرابعة عصرا
يوفنتوس ضد أتلانتا الساعة السابعة مساء
فينيزيا انتر ميلان الساعة العاشرة إلا ربع
مواعيد مباريات الدوري الألماني
جرويتر فورت ضد هوفنهايم الساعة الرابعة والنصف عصرا
بوخوم ضد فرايبورج الساعة الرابعة والنصف عصرا
كولن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الساعة الرابعة والنصف عصرا
هيرتا برلين ضد أوجسبورج الساعة الرابعة والنصف عصرا
فولفسبورج ضد بوروسيا دورتموند الساعة الرابعة والنصف عصرا
بايرن ميونخ ضد أرمينيا بيليفيلد الساعة السابعة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليل ضد نانت الساعة السادسة مساء
نيس ضد ميتز الساعة العاشرة مساء
مواعيد مباريات الدورى السعودى
الباطن ضد الحزم الساعة في تمام الثانية ظهرا على قناة الرياضية السعودية
الاتفاق ضد الفيصلي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة الرياضية السعودية
الاتحاد ضد الطائي في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.