/663189/موعد-مباراة-ليفربول-ضد-ساوثامبتون-والتشكيل-المتوقع

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره ساوثهامبتون في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت على ملعب آنفيلد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل ليفربول المتوقع

في حراسة المرمي: أليسون ترنت آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - كونستانتينوس تسيميكاس تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على بورتو البرتغالي، بهدفين مقابل لا شئ، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

وقاد محمد صلاح، نجم الريدز في تحقيق الفوز الخامس على التوالي في المجموعة الحديدية هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا.

وسيطر ليفربول على مجريات اللقاء ولكن لم يتمكن من تسجيل أي أهداف خلال الشوط الأول للمباراة.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن تياجو ألكانتارا لاعب خط وسط ليفربول أن يسجل الهدف الأول من تسديدة رائعة للغاية سكنت شباك حارس بورتو.

ومع بداية الدقيقة 70 قدم محمد صلاح لوحة فنية وسجل الهدف الثاني لفريق ليفربول على طريقة الكبار ونال إعجاب وتصفيق الجماهير الحاضرة خلال المباراة.

وغادر محمد صلاح ملعب المباراة مع مطلع الدقيقة 77 بعد الإطمئنان للنتيجة والاستعداد للمباريات القادمة بالدوري.

يذكر أن محمد صلاح عادل أهداف ستيفن جيرارد بدوري أبطال أوروبا بتسجيل 14 هدفا على ملعب أنفيلد.

نتيجة ليفربول وآرسنال بالدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوز كبير على نظيره أرسنال بنتيجة 4/0 على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم ليفربول لقاء قوي وكبير، واٍتطاع من خلاله أن يحسم اللقاء لصالحة بقيادة النجم المصري محمد صلاح الذي عاد للتهديف مرة أخرى.

وأفتتح ماني الهدف في الدقيقة 39 من مجريات الشوط الذي شهد سيطرة كبيرة من رفقاء محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني عزز جوتا بالهدف الثاني في الدقيقة 52، وجاء الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثالث في الدقيقة 73 بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني، ويؤكد مينامينو الفوز بالهدف الرابع في الدقيقة 77.

لينتهي اللقاء بفوز كبير وعريض من الريدز على أرسنال، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 25 في المركز الثاني، بينما يتوقف رصيد الجانرزعند النقطة رقم 20 بالمركز الخامس.