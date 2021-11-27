وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية أن هدف هذه الندوات التعريف بالقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها والذى أكد على إنهاء خدمة العامل الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وأن التحليل الذى يعتد به فقط هو الذى تقوم به اللجنة، فضلا عن الإجراءات التنفيذية للحملات والضوابط التى تعمل بها ومنها سرية المواعيد والمفاجأة فى التنفيذ، وإتاحة التظلم الفورى من النتائج لمن يثبت إيجابية تحليله أمام لجنة من مصلحة الطب الشرعى للبت فى صحة تظلمه.
كما تناولت الندوة الأضرار الصحية والاجتماعية للمخدرات وأثرها السيئ على الإنتاج وعلى الاقتصاد إضافة إلى زيادة معدل الجرائم، مشيرا إلى أن مواجهة ذلك يكون بالتوعية فى لكافة فئات المجتمع ومن أهمها الوسط العمالي.
حاضر فى الندوة محمد شحاتة منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان والمشرف العام على سوهاج، والسيد سباق رئيس وحدة التطوع بالصندوق إضافة لعدد من متطوعى الصندوق.
وأدار الندوة أشرف كمال مدير عام الرعاية بالمديرية، والسيد بعيو مدير الإدارة.
وكانت المديرية قد استقبلت وفداُ من صندوق مكافحة الإدمان، وتم الاتفاق على عمل ندوات وفعاليات وزيارات للتوعية تشمل المناطق ومكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية ومراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة تنظم ندوة توعية للكشف عن تعاطى المخدرات بسوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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