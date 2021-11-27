استكمال مقابلات الراغبين فى الحصول على المنح التدريبية بتكنولوجيا المعلومات

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، فى بيان اليوم السبت، إنه تم البدء فى البرامج التدريبية لـ30 مدربا من أصل 120 مستهدفا لتدريب 5000 شاب خلال عامين على البرامج المتخصصة "Artificial Intelligence - BIG Data - Cloud computing - Routing And Switching - Security Training".
وأضاف أن الشركة ستمنح فى غضون ذلك 1000 قسيمة مجانية لدخول اختبار الحصول على الشهادة الدولية المعتمدة لدعم أفضل المتدربين، مؤكدا أنه على الراغبين فى الالتحاق بهذه البرامج تسجيل بياناتهم عن طريق الرابط: http://trmom.manpower.gov.eg.
وأوضح أن التدريب يأتى تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والشركة بشأن تدعيم رؤية مصر للتحول الرقمى، مؤكدا أن شركة "هواوى مصر" من خلال برنامجها الرائد فى تدريب القدرات الشابة تحت مسمى "بنك المواهب فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، تسعى لسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات بهدف الدفع بطاقات بشرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجى لسوق العمل المصرى والعالمى.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد عقد العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع بعض الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لاستهداف تدريب ما يقرب من 40 ألف خريج.
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