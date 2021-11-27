/663195/عماد-خليل-يتقدم-بسؤال-لوزير-التعليم-بشأن-الوجبات-المدرسية-فى-بعض-المدارس

تقدم النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس المجلس، موجه لوزير التربية والتعليم بشأن فساد بعض الوجبات المدرسية التى أصابت بعض الطلاب فى محافظات مختلفة بالاعياء.

فساد الوجبات المدرسية

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب عماد خليل بسؤال لوزير التعليم بشأن فساد بعض الوجبة المدرسية فى بعض المدارس

هذا وتشهد مناقشات البرلمان غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة.

غدا ..البرلمان يناقش تعديلات قانون الجامعات الأهلية..والاثنين تنمية استخدام التكنولوجيا المالية كما تشهد يوم الاثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. والذي يهدف إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

كما يحرص مشروع القانون على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.