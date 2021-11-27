/663196/شرفتوا-بفنكم-شعبكم-في-مصر-شيريهان-تهنئ-كريم-عبد-العزيز-ونيللي-كريم-بتكريمهما

منح مهرجان القاهرة السينمائي الفنانة الكبيرة نيللي والنجم كريم عبد العزيز، جائزة «الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح فعاليات دورته الـ43، وذلك تقديرًا لمسيرتهما المهنية التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتهما، حيث قدم العديد من الأعمال البارزة.

دوت الخليج يرصد تعليق النجمة شيريهان على تكريم نيللي كريم وكريم عبد العزيز بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحرصت الفنانة شيرهات على تهنئتهما،فغردت عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: "انطلاق مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة الـ 43، وأراه بقلبى ونفسى هذا العام مهرجان استثنائى بتكريم حبيبتى الرائعة على جميع المستويات القيمة الإنسانية والفنية النجمة الرائعة حبيبتى نيللى، والنجم الرائع المبدع حبيبى الموهوب موهبة غير عادية والسهل الممتنع كريم عبد العزيز".

شيريهان تشيد بمسيرة كريم عبد العزيز ونيللي كريم الفنية

وأضافت شريهان: "شرفتوا وكرمتوا بفنكم ورسالتكم والتزامكم واحترامكم مهنتكم ووطنكم وشعبكم فى مصر والعالم أجمع، يليق بكم كل وأعظم".

انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أطلقت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، حفل افتتاح دورته ال 43 بداية من اليوم 26 نوفمبر، على أن يستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.

موعد إنطلاق فعاليات يوم صناعة السينما

وتنطلق يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.

ويستهدف يوم صناعة السينما للشباب، مساعدة الطلاب المختارين لبدء مشوارهم في صناعة السينما، بمساعدة المتحدثين الذين يقدمون خبراتهم، ليبنوا جسراً بين الخبرة الأكاديمية وأرض الواقع.

مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43

هذا وكشف مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43 عن البوستر الرسمي للهرجان، والذي يتضمن العديد من العناصر التي تعبر عن ماهية المهرجان، إذ يتضمن شعاره الرسمي "إيزيس" التي تحمل الهرم الذهبي، وأشار محمد حفظي رئيس المهرجان ت إلى أن الهرم الذهبي هذا العام تم تصميمه على هيئة سلم ذهبي ومرآة، ويعد اختيار هذين العنصرين نابع من قناعة إدارة المهرجان بأن السينما ما هي إلا مرآة للمجتمع، وركن أصيل لثقافة كل شعب، مؤكدًا أن المهرجان يُصر هذا العام على تحدي كل الظروف التي يمر بها العالم، من خلال السينما التي تعبر عن الاختلاف والتعددية.

من جانبه، قال محمد حفظي، رئيس المهرجان: "إننا سعداء بمنح الفنانة نيللي جائزة الهرم الذهبي، التي تعد أكبر وأهم جائزة في المهرجان، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال الهامة".

تابع "حفظي": "نيللي فنانة عظيمة ذات موهبة استثنائية، ظهرت ملامحها في مرحلة مبكرة من طفولتها، واستمرت لسنوات طويلة حيث قدمت أعمال مزجت فيها بين التمثيل والرقص والغناء، ذلك الأمر الذي ميزها عن فنانات جيلها، وجعلها إحدى أبرز النجمات الاستعراضيات حتى يومنا هذا".